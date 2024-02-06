Özhaseki’ye göre depremzedeler ‘Evimizin yıkıldığı iyi oldu, bize villa verdiniz’ diyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye göre depremzedeler kendisine “Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı Vallahi yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz” diyor.

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Bir yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.

Deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili katıldığı CNN Türk yayında bilgi veren Bakan Özhaseki, tepki çeken ifadeler kullandı.

Özhaseki’nin ilgili açıklaması şöyle:

“Köy evlerini çelikten yapmaya başladık. 3+1 tamamı. 5 ton kadar çelik, birbirlerine perçinlenmiş. Onu hiçbir şey yıkamaz. 9 şiddetinde deprem gelse bile o çelikten karkası olan yapıları yıkması mümkün değil.

Şimdiye kadar gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri şunu söylüyor: ‘Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı, eğer ölüler de yoksa, vallahi yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz’ diyor. Ama ölü varsa tabii onun acısını ölçecek alet daha icat olmadı.”