Özgür Demirtaş ‘garibanları’ unutmadı: Çok üzgünüm

‘İhracatçıların rahatlaması’ için dolar/TL’nin artması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, tepkilerin ardından tweet attı: “Ülkenin bu durumda olmasına çok üzgünüm. Olan yine garibana olacak.”
İktidar, uzun süredir düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyordu. Ekonomistler, Mehmet Şimşek’in ekonominin başına getirilmesiyle kurun serbest bırakıldığını düşünüyor. Dolar/TL 23,35, avro/TL 25,22 dolaylarında.
Doların en düşük 25 lira seviyelerinde olması gerektiğini savunan Demirtaş “İhracatçının biraz rahatlaması gerekiyor, hele ki temmuz ayında asgari ücrete zam gelirse doların 28 lira seviyelerine gelmesi gerekir. Hükümet kendini sıkıştırıyor. Dolar birden olması gereken seviyelere çıkarılmalı artık enflasyon riskini aldık” demişti.
Demirtaş’ın ‘ihracatçıların rahatlaması için’ ifadesini eleştirenlerse, kur artışının en çok sabit gelirliler için zorluk yaratacağını belirtti.
O tepkilerin bazıları şöyle:
Tepki gelince yeni açıklama
Bunun üzerine yeni bir tweet atan Demirtaş şunları yazdı:
*İşsizlik ve büyük pahalılık geliyor ve ben çok üzgünüm. Yüzlerce uzman çok uyardı, çok konuştu. Yapmayın dedik, etmeyin dedik. Bu yol yanlış dedik.
*Ülkenin bu durumda olmasına çok üzgünüm. Olan yine garibana olacak. Hak, hukuk, adalet ve matematik diliyorum bu ülke için.