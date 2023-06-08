Özgür Demirtaş ‘garibanları’ unutmadı: Çok üzgünüm

‘İhracatçıların rahatlaması’ için dolar/TL’nin artması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, tepkilerin ardından tweet attı: “Ülkenin bu durumda olmasına çok üzgünüm. Olan yine garibana olacak.”

Özgür Demirtaş. (YouTube)

İktidar, uzun süredir düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyordu. Ekonomistler, Mehmet Şimşek’in ekonominin başına getirilmesiyle kurun serbest bırakıldığını düşünüyor. Dolar/TL 23,35, avro/TL 25,22 dolaylarında.

Doların en düşük 25 lira seviyelerinde olması gerektiğini savunan Demirtaş “İhracatçının biraz rahatlaması gerekiyor, hele ki temmuz ayında asgari ücrete zam gelirse doların 28 lira seviyelerine gelmesi gerekir. Hükümet kendini sıkıştırıyor. Dolar birden olması gereken seviyelere çıkarılmalı artık enflasyon riskini aldık” demişti.

Demirtaş’ın ‘ihracatçıların rahatlaması için’ ifadesini eleştirenlerse, kur artışının en çok sabit gelirliler için zorluk yaratacağını belirtti.

O tepkilerin bazıları şöyle:

Özgür Demirtaş, Mehmet Şimşek'e yardım edelim derken ''İşçiye memura zam yapılmasın biz de sesimizi çıkarmayalım'' demek istiyor. https://t.co/rQz3PClafz — Levent Yaşar (@Ieventyasar) June 8, 2023

hah ağzındaki baklayı da çıkarmış sonunda her asgari ücret döneminde olduğu gibi. "zam yapılmasın, ne halleri varsa görsünler" diyemediği için de böyle sosluyor. https://t.co/NDXomYNaVH — fatih yaşlı (@fatih_yasli) June 8, 2023

Özgür Demirtaş, Mehmet Şimşek'e destek açıklamasına gelen tepkiler sonrası "eksik anlatmışım" diyerek aklı sıra "halkçılık" yaptı

Buna inananlar da oldu

Bugün ise "asgari ücrete zam yapılmasın yoksa dolar 28 liraya çıkar" demeye başladı

Holding profesörü sınıfına sözcülük yapıyor https://t.co/4EzuaKA1ha — Sercan Toprak (@sercantoprak15) June 8, 2023

Tepki gelince yeni açıklama

Bunun üzerine yeni bir tweet atan Demirtaş şunları yazdı:

*İşsizlik ve büyük pahalılık geliyor ve ben çok üzgünüm. Yüzlerce uzman çok uyardı, çok konuştu. Yapmayın dedik, etmeyin dedik. Bu yol yanlış dedik.

*Ülkenin bu durumda olmasına çok üzgünüm. Olan yine garibana olacak. Hak, hukuk, adalet ve matematik diliyorum bu ülke için.