Özgür Çelik hakkında 15 yıl altı aya kadar hapis istemi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 26 kişi hakkında 15 yıl altı aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Fotoğraf: Instagram/ @ozgurcelikchp

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Çelik 31 Ocak’ta ifade vermek için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gitmişti.

Habertürk muhabiri Ceylan Sever’in aktardığına göre 31 Ocak’ta adliye önünde çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Çelik’in de bulunduğu 26 kişi hakkında 15 yıl altı aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Beş polis memurunun müşteki olarak yer aldığı iddianamede, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ağabeyi Özkan Çelik, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Kocakaya, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, yardımcısı Ozan Temürlenk, CHP İl Sekreter Danışmanı Yılmaz Boyraz, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Yusuf Alperen Yurdudeven, Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Canali Tan ve Kartal Gençlik Kolları Başkanı Kazım Caner Boz’un da aralarında bulunduğu 26 kişiyse şüpheli olarak yer aldı.

26 kişi için ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’, ‘kasten yaralama’, ‘kamu malına zarar verme’ suçlarından üç yıl yedi aydan 15 yıl altı aya kadar hapis cezası istendi.