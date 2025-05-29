Özgür Çelik dahil 26 kişinin 15 yıla kadar hapsi istenen iddianame kabul edildi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve abisi Özkan Çelik dahil 26 kişi hakkında, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘izinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kamu malına zarar verme’ suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi.

Fotoğraf: Instagram/ @ozgurcelikchp

Çelik, 31 Ocak’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gitmişti.

Aynı gün adliye önünde çıkan olaylara ilişkin soruşturma başlatılmış, aralarında Çelik’in de bulunduğu 26 kişi hakkında 15 yıl altı aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

DHA’nın aktardığına göre savcılığın Çelik ve 25 kişi hakkında, üç yıl yedi aydan 15 yıl altı aya kadar hapis talep ettiği iddianame İstanbul 18’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Çelik’in de aralarında bulunduğu 26 kişi, 22 Eylül’de hakim karşısına çıkacak.