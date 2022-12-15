‘Özgül ağırlık’ Arınç, İmamoğlu kararını ‘utanç verici’ buldu

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, mahkemenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verdiği kararla ilgili ”Utanç verici” yorumunu yaptı.

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Sosyal medya hesabından kararı yorumlayan Arınç, ”Mahkemeden çıkan mahkûmiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır” dedi.

mahkûmiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır.



Bu kararın hukukî ve siyasî sonuçlarını kısaca değerlendirmek isterim. — Bülent Arınç (@bulent_arinc) December 14, 2022

‘AK Parti’nin karşısına güçlü bir aday profili inşa edecek’

Arınç şunları söyledi: ”Adalet sistemi ve bugünkü yargının haline bakarak ümidimiz kırılsa da yine Türkiye’de hukuk ve adalete gönül vermiş hakimlerimizin var olduğunu biliyorum. 2019 Yerel Seçim sürecini yaşadığımız dönemde İmamoğlu’nun şahsını hedef alan kampanyanın kendisini daha da büyüteceğini belirtmiştim.

Bu yanlıştan dönülmediği sürece kararın siyasî sonuçları AK Parti’nin karşısına güçlü bir aday profili inşa edecek yolun taşlarını döşemekten başka bir işe yaramayacaktır. Dirayetli ve feraset sahibi siyasilerin bu durumu göz önünde bulunduracağına ve bu yanlışa izin vermeyeceğine inanıyorum”

Eski bakan Çelik: Erdoğan’a verilenle bunun ne farkı var?

“Sayın Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza, AKP iktidarına yapılmış en büyük kötülüktür” diyen eski Milli Eğitim bakanı Hüseyin Çelik, geçmişte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a verilen cezayı hatırlatarak ”Ne farkı var” diye sordu.