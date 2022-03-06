Özer Akdemir: Zeytinlikler konusunda ‘Kamu yararı’ denirken kimin yararı kastediliyor?

Zeytinlikleri koruyan yasanın yönetmelik değişikliği ile yok edilmesinin hukuksal olarak mümkün olup olmadığı tartışmalarını hukukçulara bırakarak (Hiçbir şey yasa dışı değildi çünkü ortada yasa diye bir şey kalmamıştı) AKP’nin savaş çanları arasında geçirmek istediği düzenlemeye bakalım biraz. (…)

Yönetmelik değişikliğine uydurulan “kamu yararı” söylemi aslında AKP’nin sınıfsal özünü de apaçık ortaya koyan bir cümledir. Kamu yararı denilirken kimin yararı kastediliyor? On binlerce zeytin ağacını keserek nasıl bir kamu yararı elde ediliyor? İklim krizi gerçeği ortadayken, karbon emisyonunu artıran kömür üretimi için, tüm yıl boyunca oksijen yayan zeytin ağaçlarını kesmenin neresinde kamu yararı vardır? Sorular sorular…

Özer Akdemir’in yazısı