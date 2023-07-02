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Yaramazlara biraz batar!

Özer Akdemir: Arazinin yeni ortakları iki eski CHP milletvekili

Toplam 902 dönümü bulan parselin 473 dönümü Hazine tarafından 2007 yılında Yaylaköy’den 5 köylüye, her on senede bir yenilenmek ve zeytincilik yapmak şartı ile 150 yıllığına kiralandı. Bu tarihten itibaren yaklaşık 30 bin zeytin ağacı dikilen ve 2008 yılından bu yana organik tarım sertifikası ile devletten organik tarım desteği alan bu arazinin ortaklık yapısı bir süre sonra değişti. Arazinin ortaklarından Yaylaköy’lü Mustafa Şenbahar diğer 4 ortağından ikisinin Lodos Enerji’de bekçi olarak çalışmaya başladıktan sonra hisselerini şirkete sattıklarını söyledi. Diğer iki ortağın isimleri ise çok ilginç gelecek size!

Adları son ana kadar sır gibi saklı kalan, benim de Milli Emlak Müdürlüğünün M. Şenbahar’a ve ortaklarına gönderdiği yazıyı incelerken öğrendiğim isimlerin ikisi de eski CHP milletvekili.


Bu isimlerden 24. dönem CHP Aydın milletvekilliğinin yanı sıra 1999-2011 yılları arasında Çine Belediye Başkanlığı yapan Osman Aydın ile ilgili onlarca haber yaptığımı anımsıyorum. Osman Aydın, Çine’nin dağlarında faaliyet gösteren maden işletmelerinin en büyüklerinden Kaltun’un sahibi. Özellikle Madran ve Gökbel Dağlarında büyük bir doğa kıyımına yol açan bu maden işletmeleri, yeterince önemsemedikleri işçi sağlığı-iş güvenliği önlemleri yüzünden onlarca, yüzlerce işçinin silikozis hastası olmasına ya da çeşitli biçimlerdeki iş cinayetleri ile ölmelerinin de sorumluları.

Özer Akdemir’in yazısı

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