Özel’den özür çağrısına yanıt: Abdullah Güler özür dilerse ben de dilerim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in özür talebine ilişkin “Güler bütün milletvekillerimiz ve belediye meclis üyelerimizden özür dilediği anda ben de kendilerinden özür dilerim” dedi.

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Bugün (20 Kasım) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na girişte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP’lilerce ‘kayyım’ atamaları nedeniyle protesto edilmişti.

Milletvekilleri Yerlikaya’yı bütçenin görüşüleceği salona sokmamaya çalışmış, salonda arbede çıkmasının ardından görüşmeye ara verilmişti.

Gerginlik komisyonda da devam etmiş, komisyonda konuşan CHP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Yerlikaya’yla atışmıştı.

Başarır, olayı şu şekilde anlatmıştı:

“İçişleri bakanının komisyona geleceğini bilen milletvekilleri ‘Buna demokratik olarak bir tepki koyalım’ dedi. Biz de sabah erken saatlerde sınırlı sayıda milletvekillerimizle bir toplantı yaptık.

Komisyon kapısında duralım, sayın bakana ‘Bir kamu kurumuna milletvekillerini sokmadınız, iki dakika durun burada. Konuşalım, nasıl bir duyguymuş?’ dedik. Olay bu.”

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise olayın ardından, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’den gerekli tutumu almayı beklediğimizi, bir özür beklediğimizi ifade etmek istiyorum” demişti.

Özel, ‘protesto’nun deneyimlenmesinin kıymetli olduğunu’ da belirterek Güler’in özür talebine şu şekilde yanıt verdi:

“Abdullah Güler ve Erdoğan, Esenyurt’ta günlerce kapıda bekletilen bütün milletvekillerimiz ve belediye meclis üyelerimizden özür dilediği anda ben de kendilerinden özür dilerim.

Aynı muamele, aynı durum. Bizimki çok kısa sürüyor, bakıyorlar ki bir arbede var, zaten konu dikkat çekmek. Yoksa plan bütçe komisyonu toplanmadan nasıl devam edebiliriz? Ama orada arkadaşlarımız konuya dikkat çektikten sonra çekiliyorlar ama oradaki arbede meselesi biraz da sayın bakan’ın sabırsız davranmasından da olmuş.

Ben sayın bakanı (içişleri bakanı) ararım, sayın bakanla konuşurum sorun yok ama ortada bir özür olacaksa Abdullah Güler’in kamuoyunu yanıltıcı bu bilgilerinden dolayı özür olacak. Yoksa meselenin kendisinde bir protesto var.

Birkaç dakika sabredilse o çirkin görüntü de ortaya çıkmaz ama bir yandan da hayırlı bir tarafı da var. Esenyurt’taki çirkin görüntünün bir tersi yaşanmış. Bunun deneyimlenmesi de kıymetlidir diye düşünüyorum. “