CHP’ye göre Yerlikaya ‘organize geldi’: Kesin Meclis odalarını dinliyorsun

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na girişte CHP’lilerce protesto edilen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yla gerginlik içerde de sürdü: “Kesin Meclis odalarını, telefonları dinliyorsunuz.”

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30 Ekim sabahı gözaltına alınan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmış, yerine Beyoğlu kaymakamıyken vali yardımcısı yapılan Can Aksoy kayyım olarak atanmıştı.

Mardin, Batman ve Şanlıurfa’nın Halfeti belediyesine de 4 Kasım’da kayyım atanmıştı.

Bugün İçişleri Bakanlığı’nın 2025 bütçe görüşmeleri öncesinde arbede çıktı.

Kayyım atamalarını protesto eden muhalefet milletvekilleri Yerlikaya’yı bütçenin görüşüleceği salona sokmamaya çalıştı.

Gerginlik komisyonda da devam etti.

Komisyonda konuşan CHP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Yerlikaya’yla atıştı.

‘Kesin dinliyorsun’

ANKA‘nın haberine göre Başarır şöyle konuştu:

“İçişleri bakanının komisyona geleceğini bilen milletvekilleri ‘Buna demokratik olarak bir tepki koyalım’ dedi. Biz de sabah erken saatlerde sınırlı sayıda milletvekillerimizle bir toplantı yaptık.

Komisyon kapısında duralım, sayın bakana ‘Bir kamu kurumuna milletvekillerini sokmadınız, iki dakika durun burada. Konuşalım, nasıl bir duyguymuş?’ dedik. Olay bu.

Emniyetteki arkadaşlar ‘Kapıyı mı keseceksiniz’ dedi. Sayın bakan siz Meclis odalarını dinliyorsunuz, telefonları dinliyorsunuz. Kesin dinliyorsunuz.”

‘İftira atma’

Yerlikaya, Başarır’a “İftira atma” diye yanıt verdi.

‘Organize geldiniz, daha elimizi sıkmadan ittiniz’

Başarır şöyle devam etti:

“Sayın bakan organize bir şekilde kapıya geldi. Biz milletvekilleriyle kapıdayız. Daha elimizi sıkmadan, beni ve genel başkan yardımcımızı ittiniz. Ne hakla itiyorsunuz? Ben milletvekiliyim kapıda duruyorum. Ben seninle konuşmak istiyorum. Ne hakla itiyorsunuz? Ben orada dururum.”

Yerlikaya, Başarır’a “Öyle yağma yok. Burası gazi Meclis. Sen orada duramazsın. Sen ettiğin yemine sadık değilsin” diye çıkıştı.

CHP’li vekil şöyle yanıt verdi:

“Sen bunu anlayacak bir bakan değilsin. Sayın bakan ‘Sen ne hakla kapıda duruyorsun’ dedi. Burası parlamento, burası komisyon. Ben kapıdayım, sana kimse dokunmadı. Sen 200 polisini almışsın… Zaten sende cesaret, yürek olsa buraya 200 emniyet görevlisiyle gelmezsin. Bunu yapmazsın. ‘Ne demek geç bunları’… Terbiyesiz. Sen gazi Meclis’te konuşuyorsun, şu basitliğe bak.

Başarır, Yerlikaya’ya “İndir o parmağını” diye bağırdı.