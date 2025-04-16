Özel'den Bahçeli'ye '3 T' çağrısı: Terörsüz Türkiye, tutuksuz yargılama, TRT'den canlı yayın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasının TRT’den canlı yayınlanması talebini yineleyerek MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ‘3 T’ çağrısında bulundu.

Özel, Bahçeli’ye seslenerek “Ben Terörsüz Türkiye’ye evet diyorum. Sen de tutuksuz yargılanmaya ve TRT’den canlı yayına evet de, yarın başka bir Türkiye başlasın” dedi.

Fotoğraf: CHP / X

CHP, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ adıyla iki haftadır çarşamba akşamları miting düzenleniyor.

Geçen haftaki miting, İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasından tutuklanan ve yerine kayyım atanan Resul Ekrem Şahan’ın belediye başkanı olduğu Şişli’deydi.

Bu haftaki mitingse tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Murat Çalık’ın belediye başkanı olduğu Beylikdüzü’nde.

Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

‘Milli Eğitim Bakanlığı’nın başında bir kazma var’

* Beylikdüzü’ndeyiz herkes kimin ne olduğunu biliyor. Sahtekarı herkes yuhluyor Murat Başkanı alkışlıyor. Sağcısı solcusu, muhafazakarı Alevisi hepimiz birlikteyiz. Biz Ümit Özdağ’ın da özgürlüğünü savunuyoruz, Selahaddin Demirtaş’ın da özgürlüğünü savunuyoruz, Ekrem İmamoğlu’nun da özgürlüğünü savunuyoruz.

* (Milli Eğitim Bakanı) Yusuf Tekin diyor ki “Bunların eli baltalı”. Ben elinde balta taşıyan bir genç görmedim. Ama bu ülkenin başında, Milli Eğitim Bakanı olarak kiyayetsiz, yeteneksiz, kötü niyetli birini görüyorum. İnsanda birazcık utanma olur. Türkiye’nin en başarılı evlatlarını alıp içeri atacaksın sonra onlara ellerinde balta var diyeceksin. Onların elinde balta yok ama Milli Eğitim Bakanlığı’nın başında bir kazma var kazma!

* Türkiye’nin en köklü liselerine saldırmaya çalışıyorlar. Kıymetli mezunların olduğu, en liyakatli öğretmenlerin altın kuşak yetiştirdiği, liyakatli öğretmenleri alıp, ikitdara sadakatle bağlı öğretmenleri getiriyorlar. Lisede direnen öğrencilerin arkasındayız. Öğretmenlerin mezunların arkasındayız. Bu gençler AKP iktidarında gözlerini açtılar. Onlara geçim sıkıntısı, baskı dışında bir şey sunmadınız, şimdi de onların öğretmenlerini, özgürlüklerini yarınlarını tehdit ediyorsunuz.

‘A planı da Z planı da İmamoğlu’

* Karşımızda bir cunta var. Ona karşı dimdik ayakta duracağız. O cuntayı dağıtana, Ekrem Başkanı alana, seçim sandığını da getirene kadar durmayacağız. Bize soruyorlar ‘A planınız, B planınız var mı?’ diye. CHP’nin A planı da Z planı da Ekrem İmamoğlu’dur.

‘3 T’ye var mısın Sayın Bahçeli?’

* Devlet Bahçeli’ye tarihi bir çağrıda bulunuyorum. ‘3 T’ye var mısın Sayın Bahçeli? Terörsüz Türkiye’ye evet, tutuksuz yargılamaya evet, TRT’den canlı yayına evet… Ben Terörsüz Türkiye’ye evet diyorum. Sen de tutuksuz yargılanmaya ve TRT’den canlı yayına evet de, yarın başka bir Türkiye başlasın.

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