Özel: TRT 61 yaşında, biz kutlamıyoruz

CHP lideri Özgür Özel, “TRT 61 yaşında. Ne mutlu! Biz kutlamıyoruz” dedi.

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1 Mayıs 1964’te çıkarılan yasayla kurulan ve Türkiye’nin kamu yayıncılığı yapmakla görevli ilk kuruluşu TRT’nin bugün 61’inci kuruluş yıldönümü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidara yakın birçok isim TRT’nin kuruluşunu kutladı.

Öte yandan özellikle son dönemde TRT’yi çok kez eleştiren CHP lideriyse kendilerinin de yıldönümünü kutlamak istediklerini, ancak TRT’nin kamu yayıncılığı görevini yapmadığını belirtti.

Özel’in X’teki paylaşımı şöyle:

“TRT’miz 61 yıldır yayında.

Böyle başlayabilmeyi çok isterdim. Milletin parasıyla kamu yayıncılığı yapması gereken bu köklü kurumu, bugün bir siyasi partinin operasyon kanalına dönüştürdüler. Yayın tek ses; ama o ekranın faturası hepimize kesiliyor. Faturayı 86 milyon ödüyor ancak TRT bir kişinin menfaatine çalışıyor.

TRT 61 yaşında. Ne mutlu! Biz kutlamıyoruz. Biz hatırlatıyoruz: TRT milletindir. Hatırlayana ne mutlu! Bu vesileyle TRT emekçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyor, o ekranı millete kapatıp yalanlara ve iftiralara açanları bir gün hatırlanmak üzere milletimize havale ediyorum.”