Özel: Özdağ'ı restoranda gözaltına almak muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırmaktır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına ilişkin “İfadeye çağırmak yerine yemek yediği restoranda apar topar gözaltına almak muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır” dedi.

Özgür Özel. Fotoğraf: CHP

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Ümit Özdağ Ankara’da gözaltına alındı.

Özdağ, emniyet güçlerince İstanbul’a getirildi.

İstanbul başsavcılığınca re’sen (kendiliğinden) başlatılan soruşturmaya Özdağ’ın partisinin Antalya’daki il başkanları istişare toplantısındaki sözleri gerekçe gösterilmişti.

Özdağ toplantıda Erdoğan’ı şöyle eleştirmişti:

“Hiçbir Haçlı seferi Türk milletini deist, ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah’la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16’yı aştı.

Erdoğan bilmelidir ki Cumhuriyeti kuran kadrolar Türk milletinin inancına, tarihine ve kültürüne saldırmamış aksine Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletinin inancını, tarihini ve kültürünü korumuş ve geliştirmiştir.

Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisidir.”

Özel X hesabından, Özdağ’ın gözaltına alınmasına ilişkin şunları söyledi:

“Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ifadeye çağırmak yerine yemek yediği restoranda apar topar gözaltına almak muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır.

Bunu kabul etmek, buna sessiz kalmak, bunu sineye çekmek mümkün değildir. Aralarındaki çelişki ne olursa olsun bir siyasi partinin genel başkanının itibarı diğer siyasi partilerin genel başkanlarına emanettir.

Bu erdemden nasibini almayanların attıkları her adım siyasi tarihimize kara leke olarak geçmektedir. Yaşananlar önceki dönem milletvekili olması nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a da sorumluluk yüklemektedir.

Tayyip Erdoğan’a bir kez daha sesleniyorum: Siyasi rakipleriyle mücadelede taşeronlarını aradan çeksin ve bir an önce milletin önüne sandığı getirsin.

İstanbul’a getirildiğini öğrendiğimiz Sn. Genel Başkanı ziyaret etmek ve sürece eşlik etmek üzere Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcımız Özgür Karabat tarafımdan görevlendirilmiştir.”

Özdağ’ı restoranda gözaltına almak muhalifleri itibarsızlaştırmaktır