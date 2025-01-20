İmamoğlu'ndan Özdağ'a destek: Siyasi hesaplaşma sandıkta olur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasının ‘kabul edilebilir’ olmadığını söyledi.

Fotoğraflar: AA

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Ümit Özdağ Ankara’da gözaltına alındı.

Özdağ, emniyet güçlerince İstanbul’a getirildi.

İstanbul başsavcılığınca re’sen (kendiliğinden) başlatılan soruşturmaya Özdağ’ın partisinin Antalya’daki il başkanları istişare toplantısındaki sözleri gerekçe gösterilmişti.

Özdağ toplantıda Erdoğan’ı şöyle eleştirmişti:

“Hiçbir Haçlı seferi Türk milletini deist, ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah’la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16’yı aştı.

Erdoğan bilmelidir ki Cumhuriyeti kuran kadrolar Türk milletinin inancına, tarihine ve kültürüne saldırmamış aksine Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletinin inancını, tarihini ve kültürünü korumuş ve geliştirmiştir.

Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisidir.”

Özdağ’a İmamoğlu’ndan destek geldi.

“Yargı, siyasetin aparatı olamaz” diyen İmamoğlu’nun X hesabından paylaşımı şöyle:

“Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz.”

Öte yandan bugün İmamoğlu için de İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek için söyledikleri gerekçe gösterilerek resen soruşturma başlatılmıştı.