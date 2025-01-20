Yavaş'tan Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki: Bu acele nedir?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına ilişkin “Bu acele nedir? Apar topar gözaltı işlemi uyguluyorsunuz. Bırakın süreç kendi seyrinde işlesin.” dedi.

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Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Ümit Özdağ Ankara’da gözaltına alındı.

Özdağ, emniyet güçlerince İstanbul’a getirildi.

İstanbul başsavcılığınca re’sen (kendiliğinden) başlatılan soruşturmaya Özdağ’ın partisinin Antalya’daki il başkanları istişare toplantısındaki sözleri gerekçe gösterilmişti.

Özdağ toplantıda Erdoğan’ı şöyle eleştirmişti:

“Hiçbir Haçlı seferi Türk milletini deist, ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah’la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16’yı aştı.

Erdoğan bilmelidir ki Cumhuriyeti kuran kadrolar Türk milletinin inancına, tarihine ve kültürüne saldırmamış aksine Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletinin inancını, tarihini ve kültürünü korumuş ve geliştirmiştir.

Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisidir.”

Yavaş, Özdağ’ın gözaltına alınmasının ‘ifade özgürlüğü ve demokratik değerler açısından derin bir endişe kaynağı’ olduğunu söyledi.

Yavaş’ın paylaşımı şöyle:

“Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması, ifade özgürlüğü ve demokratik değerler açısından derin bir endişe kaynağıdır.

Bu acele nedir? Apar topar gözaltı işlemi uyguluyorsunuz. Bırakın süreç kendi seyrinde işlesin.

Bu tür uygulamaların sürekli hale gelmesi yargıya olan güveni zedeliyor. Siyaset, konuşmak ve eleştirmek içindir. Yargının siyasetin aracı olduğu algısını güçlendirecek tüm uygulamalardan vazgeçilmelidir.”