Özel: Öğretmen maaşı, milletvekili maaşını yakalayana kadar vekiller zam almayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bütün Türkiye’ye söz veriyoruz. Öğretmen maaşı milletvekili maaşını yakalayana kadar hiçbir milletvekili zam almayacak” dedi.

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24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen ‘Öğretmenler Günü Buluşması’nda konuşan Özel, öğretmen maaşları için şu vaatlerde bulundu:

“Tüm öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir maaş ikramiye verilecek. Öğretmenlerin insanca yaşayabilmeleri için aylıkları ve ek ders ücretleri günün koşullarına uygun hale getirilecek, ek ders ücretleri maaş içine alınarak emekli aylıklarına yansıtılması sağlanacak ve tüm öğretmenlerin yoksulluk sınırı üzerinde maaş almaları sağlanacak.

Eğitim öğretime hazırlık ödeneği bir maaş tutarında ve tüm eğitim iş görenlere verilecek ve ataması yapılmayan 1 milyon öğretmenden 100 bininin bir yıl içerisinde atamasının yapılması sağlanacak. Bu maddeler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin gelecek dönemdeki Milli Eğitim Bakanı’nın yol haritası olacak. CHP olarak bunu yakından takip etmeye ve Türkiye için en önemli sorun olan milli eğitimdeki kalite sorununun ve eğitim camiasının sorunlarının düzeltilmesine katkı sağlayacağız.”

CHP lideri, öğretmen ve milletvekili maaşlarının eşitleneceğini söyledi:

“Buradan bütün Türkiye’ye söz veriyoruz. Öğretmen maaşı milletvekili maaşını yakalayana kadar hiçbir milletvekili zam almayacak. Söz veriyorum. Sonrasında milletvekillerimiz maaşlarına zam yapmak isterlerse, öğretmen maaşlarına zam yapacaklar. Bu düzelene kadar CHP iktidarında arkadaşlarımız sabit maaşla bekleyecekler.

Bunu öğretmenler, buradan iktidarımız geldiğinde hatırlatsın diye ve o maaşa öğretmenler kavuşsun diye canlı yayında bir söz olarak kaydediyorum. 1 milyon öğretmen atanma bekliyor. 20 bin atama yapacakları belliydi ve beklentinin 5’te biriydi zaten. Yani dün yaptıkları atamalar beklentinin 5’te birini karşılayan ve atanmak için bekleyenlerin sadece 50’de birinin atandığı bir günü yaşadık ve bunu müjde diye anlattılar. Bu yüzden karşı karşıya olduğumuz durum, öğretmenlik mesleği tarihte ve dünya tarihinde uğradığı en büyük saldırıyla karşı karşıya.”

İktidarlarında ‘başöğretmenlik’ sıfatının kaldırılacağını söyleyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti’nde eğer ülkeyi CHP yönetiyorsa bir tane başöğretmen vardır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Eğitimin siyasallaşması engellenecek ve öğretmenler üzerindeki antidemokratik baskılara son verilecek.

Kamuda ücretli, sözleşmeli öğretmenlik ayrımına son verilecek, kamuda çalışan tüm öğretmenler kadrolu olarak görev yapacak. Özel sektörde çalışan öğretmenler için taban maaş uygulaması geri getirilecek, kamudaki öğretmenler kadar maaş almaları sağlanacak, usta öğreticiler hak ettikleri değeri görecekler.

Liyakat ilkesi Milli Eğitim Bakanlığı’nda yeniden tesis edilecek, bütün yönetici atamaları bu ilkeye göre yapılacak. Öğretmenlerin görev yetkilerinin devredildiği ÇEDES ve benzeri uygulamaların önünü açan tarikat ve cemaatlerin uzantısı vakıf ve derneklerle yapılan tüm protokoller iptal edilecek, okullarda öğretmenler tek yetkili kılınacaktır.”