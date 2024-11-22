Erdoğan’dan Özel’in davetine yanıt: Biz gelirken siz gidiyordunuz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘pazar’ davetine yanıt verdi: “Biz çarşıdan pazardan gelirken, siz gidiyordunuz.”

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Özel partisinin grup toplantısında asgari ücrete hedeflenen enflasyon oranı kadar zam yapılması planını eleştirmiş ve Erdoğan’ı fiyatları görmesi için çarşı ve pazara davet etmişti.

Davete Erdoğan İstanbul Energy Forumu’nda “Biz siyasi parti olarak çarşıda, pazarda, sokakta muhalefetten çok daha güçlü olarak varız” diye yanıt verdi.

CHP’nin ‘kantin solculuğu’ndan kurtulması gerektiğini belirten Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

* Şimdi kalkmış bizi çarşıya pazara davet ediyorlar. Biz çarşıdan pazardan gelirken, siz gidiyordunuz. Biz siyasi parti olarak çarşıda, pazarda, sokakta muhalefetten çok daha güçlü olarak varız. Halkımızla olan gönül bağımızı koparmadık, bundan sonra da koparmayız.

* CHP Türkiye’nin enerji alanında gurur kaynağı olan projelerini niye ziyaret edemiyor. Sayın Özel neden Filyos’taki tesisi ziyaret etmedi, Akkuyu’daki NGS’nin nerede olduğundan acaba Özel’in haberi var mı? Sayın Özgür Özel bizi davet etmek yerine önce kendisi Türkiye’nin enerji yatırımlarını bir tanısın, ziyaret etsin. Fikir sahibi olmadan önce bilgi sahibi olsun.

* Biz muhalefetten gelen her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Bundan da samimiyiz, laf olsun torba dolsun siyasetine de asla prim vermeyiz.

‘Kantin solculuğu’

* Gazi Meclis çatısı altında önceki gün şahit olduğumuz şiddet görüntülerine kesinlikle müsamaha yoktur. Komisyon basarak terör estirerek muhalefet yaptıklarını zannedenler derin yanılgı içindedir. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde kabadayılığa boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyiz. CHP’nin bölücü örgütün siyasi aparatlarıyla kurduğu ve kent uzlaşısı dediği ittifak CHP’yi zehirlemektedir. CHP’nin bir an önce kantin solculuğu alışkanlığından kendisini kurtarmasını ümit ediyorum.