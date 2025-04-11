Özel: İmamoğlu yasaklı da olsa, hapiste de olsa adayımız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel “(Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı) Ekrem İmamoğlu yasaklı da olsa, hapiste de olsa adayımız odur” dedi ve ekledi: “Kampanya onun üstünden yürür.”

CHP Kurultayı. Fotoğraf: Arşiv

Özel, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamaması durumunda CHP adayının ‘en yüksek oyu alan başka bir kişi’ olacağını ama kampanyanın İmamoğlu üzerinden yürütüleceğini söyledi.

Halk TV’ye konuk olan Özel’in açıklamaları şöyle:

* Efendim “İmamoğlu olmazsa ne olur?”; biz kampanyasını yaparız. Genel başkan olarak ben, 81 ilde il başkanlarım, 973 ilçede ilçe başkanlarım yapar. 2 milyon üyem onun adına kampanyayı milletimizle bir yaparız.

* Efendim “İmamoğlu içeride veya dışarıda ama siyasi yasak geldi, adaylığa başvuracağı gün örnek, diploması hala geri verilmedi”; idari yargıdayız, ben çok inanıyorum o diploma iptalini geri aldıracağımıza… Ama yapmadılar ya da siyasi yasak getirdiler, aday olamıyor. İmamoğlu dışarıdaysa otobüsün üstünde ama birlikte ama ayrı şehirlerde kampanyayı bir şehirde o yapar, bir şehirde ben yaparım, bir şehirde Mansur Yavaş yapar, bir şehirde milletvekillerimiz yapar.

‘Referanduma dönüştürürsünüz’

* Ekrem bey hem cezaevinde hem yasaklı. Ekrem bey televizyondan izler, notlarını alır, istişare içinde oluruz. 81 ilde dünyanın en büyük kampanyasını yaparız. Zaten o seçim şuna döner. “Ekrem İmamoğlu’nun hapiste mi kalsın, özgür mü olsun?”, “Türkiye’de otokrasi mi olsun, demokrasi mi?” Referanduma dönüştürürsünüz.

‘İsminin önemi yok’

* Adayın isminin kim olduğunun önemi yok. Bir daha söylüyorum; en yüksek oyu kim alacaksa Ekrem bey içerideyse o aday olur. Ama o adaylık milletin adayı Ekrem İmamoğlu’nun yerine, siyasi yasağını kaldırmak, hapisten çıkarmak, onun yeniden seçilebilir hale gelmesini sağlamak üzere yapılmış bir adaylık. Ha o aday olan arkadaşımız kimse Ekrem bey geldikten sonra, o arkadaşımız da başka bir göreve gelir. Ekrem bey de yürütme görevi, başbakanlıksa başbakanlığa, cumhurbaşkanıysa cumhurbaşkanlığına.

‘Umarım Ekrem beyle, Tayyip bey arasında adil bir yarış olur’

* Bu seçim bırakırlar, siyasi yasak olmazsa Ekrem beyle, Tayyip bey arasında umarım adil ve gerçek bir yarış olur, öyle yarışırız. Ekrem İmamoğlu yasaklı da olsa, hapiste de olsa adayımız odur. Kampanya onun üstünden yürür. Çünkü millet karar verdi. Milyonlarca insan oy verdi.

‘Mansur Yavaş pozisyonunu ortaya koydu, ben de memnunum’

* Mansur (Yavaş) beyin ön seçimde oy kullanması CHP üyelerine saygısını gösterir. Yani partili kimliği ön planda. Mesela oy kullanmaya gitmese “Ben kendimi CHP’li görmüyorum” der. Ama öyle değil aslanlar gibi gitti, oy kullandı. Bu olay olduktan sonra ilk gün koştu Saraçhane’ye geldi, özel konuşma yaptı.

* Ankara’daki toplantılarda çok konuşmalar yaptı, pozisyonunu ortaya koydu. Mansur bey ilk gün ne dediyse orada… “Bir aksilik olursa da ben fırsatçılık yapmam. Hep kimsenin yedeği de olmam” da diyor, “Bana partim bir görev verirse de o görevi yaparım” da diyor. Şimdi de aynı çizgide, çok memnunum. En sert tartışmaların içinde bizimle birlikte Mansur bey. Biraz hükümet medyası da köpürtüyor onu, bilinçli olarak yapıyorlar…



