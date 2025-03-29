Özel: İmamoğlu kaçmaz, Erdoğan'ı seçim sandığına kadar kovalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tutuklamaları eleştirdi ve ekledi: “Ekrem İmamoğlu kaçacak olsa buna en çok Tayyip Erdoğan memnun olur. Ekrem İmamoğlu kaçmaz, (Cumhurbaşkanı) Tayyip Erdoğan’ı seçim sandığına kadar kovalar.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Fotoğraf: AA

DW Türkçe‘den Dilek Şen’e konuşan Özel, polisleri de ‘kanunsuz emre’ karşı uyardı:

‘Peşini bırakmayız, uyarıyorum’

* Hem polislere hem gardiyanlara şöyle seslenmek isterim, rejim o gençleri kriminal, marjinal, tırnak içinde vatan haini gibi göstermeye çalışabilir. Her birisi pırıl pırıl, Türkiye’nin geleceği, umudu olan gençler, zaten tanıdıklarında da kendi evlatlarından farklı olmadıklarını veya kendi gençliklerinden farklı olmadıklarını görecekler. Ben ne polisin ne gardiyanların bu talimatlara, bu kanunsuz emirlere uyup kötü bir muamele yapacaklarına inanmak istemem. Konuyu çok yakından takip ediyoruz. Bu kanunsuz emirleri verenler mutlaka cezasını çekecek ama kanunsuz emre uymak da suçtur. Kötü muamele bir insanlık suçudur. Bunun peşini bırakmayız. Buradan bir kez daha uyarıyorum.

‘Bütün arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmalı’

* Ayrıca da Mahir Polat’ın (Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı) bir an önce tutuksuz yargılanması lazım. Bütün arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmaları lazım. Bu tutukluluk tedbiri Mussoli’nin ön infaz yönteminden başka bir şey değildir. Yoksa Ekrem imamoğlu’nu bıraksan kaçar mı? Ekrem İmamoğlu kaçacak olsa buna en çok Tayyip Erdoğan memnun olur. Çünkü rakibi kaçmış olur. Ekrem İmamoğlu kaçmaz, Tayyip Erdoğan’ı seçim sandığına kadar kovalar.

‘Boykot ettiğimiz yerlerde yoğunluğun çok azaldığını görüyoruz’

CHP genel başkanı boykot çağrısının da ‘işe yaradığını’ söyledi:

* Google Maps’ten yoğunluk haritalarından boykot ettiğimiz yerlerde yoğunluğun çok azaldığını görüyoruz, takip ediyoruz. Bizim boykot çağrımız ideolojik bir çağrı değil…

* Direnişimizi görmeyenlerin ekonomik kuruluşlarını hedef alıyoruz. Bu da ciddi şekilde sonuç getiriyor, getirmeye de devam edecek. Biz de devam edeceğiz.