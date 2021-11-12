Özel halk otobüsü şoförü engelli çocuk ve annesini araca almadı

Bursa’da engelli rampasını açmayıp engelli çocuğu ve annesini araca almayan özel halk otobüsü şoförü disiplin kuruluna sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Dün öğle saatlerinde İznik’te yaşanan olayda, Serebral Palsi nedeniyle engelli çocuğunu haftanın dört günü Bursa’da özel bir rehabilitasyon merkezine götürdüğü öğrenilen Burçin Asa Muslu engelli bebek arabasıyla B/29 numaralı özel halk otobüsüne binmek istedi.

Ancak otobüs şoförü, anneye arabasını kapatmasını söyleyerek engelli rampasını açmadı. Bunun üzerine otobüste ve durakta bulunan yolcular sürücüye tepki gösterdi.

Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Cep telefonu görüntüleriyle araç içi kamera görüntülerini inceleyen Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ), engelli rampasını açmayarak yolcu ve yedi yaşındaki engelli çocuğunu araca almayan şoför hakkında tutanak tutup disiplin kuruluna sevk etti.

BURULAŞ’ın açıklamasında engelli vatandaşların sorunsuz ulaşımı konusunda büyük hassasiyet gösterdiğini ve mağduriyete yol açan tüm sürücüler hakkında gerekli idari, hukuki yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

‘Şikayetçi olmayacağım, çocukları mağdur olsun istemem’

DHA’ya konuşan anne Muslu, şoförden şikayetçi olmayacağını şu ifadelerle söyledi: “Olay karşısında çok üzgünüm ancak şoförden şikayetçi olmayı düşünmüyorum. Onun da çocukları vardır. Ailesinin mağdur olmasını istemiyorum. O bizi otobüse almadı ancak arkasından gelen başka otobüsün sürücüsü gideceğimiz güzergaha bıraktı. Tek isteğim, benim gibi özel çocukları olan ailelerin bu sıkıntıları bir daha yaşamaması.”