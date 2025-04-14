Özel halk otobüsleri İstanbul'da kontak kapatıyor: Ya çözüm üretilir ya sistem çöker

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası ‘önümüzdeki günlerde’ kent genelinde otobüs hizmetlerini durdurma kararı aldı: “Ya çözüm üretilir ya da İstanbul’da toplu taşıma sistemi çöker.”

Fotoğraf: İBB

Oda önümüzdeki günlerde uygulamaya geçireceği karara gerekçe olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) ‘ödeme alamama’yı gösterdi.

Açıklama şöyle:

* Kentte milyonlarca kişinin günlük yaşamında kritik rol üstlenen özel halk otobüsü işletmecileri artık dayanma sınırlarının sonuna geldi. Özel halk otobüsleri işletmecileri ekonomik dalgalanmalara, akaryakıt zamlarına ve artan maliyetlere rağmen bu kenti ayakta tutan toplu taşıma sisteminin yükünü omuzladı.

* Son beş yıldır özellikle İBB’nin üç ila dört aya varan ödeme gecikmeleri bizleri iflasın eşiğine sürüklemiştir. Bugün itibarıyla belediyeden toplam alacağımız 5 milyar lirayı aşmıştır. Bu yalnızca bir borç değil, binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonların taşıma hakkının gasbıdır.

* Diyalog arayışlarına karşılık her seferinde oyalama politikalarıyla karşılaşıldı. Artık ne yakıt alacak gücümüz kaldı ne de şoförlerimizin maaşını ödeyecek imkanımız var. Bu şartlar altında taşımacılık hizmetini vermek teknik, insani ve vicdani olarak mümkün değil.

* Bu nedenle önümüzdeki günlerde İstanbul genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durduracağız. Bu bir tehdit değil, mevcut koşulların dayattığı mecburi bir karardır. Ya çözüm üretilir ya da İstanbul’da toplu taşıma sistemi çöker.