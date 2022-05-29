Özdemir İnce: Melek Mosso’nun yasaklanması kadın düşmanı kültürel faşizmdir

Birleşmiş Milletler kararına göre her birey anadilinde konuşmak, yazmak ve üretmek hakkına sahiptir. Avrupa Birliği’nin 26 Temmuz 2000 tarihli “Türkiye İçin Katılım Ortaklığı Belgesi”sinin “Orta Vadeli Öncelikler” bölümünde “Siyasi Ölçütler” başlığı altında şöyle yazar:

“Kültürel çeşitliliğin sağlanması ve kökenlerine bakılmaksızın tüm vatandaşların kültürel haklarının güvence altına alınması. Bu hakların kullanılmasını engelleyen her türlü yasal hüküm -eğitim alanındakiler de dahil olmak üzere- kaldırılmalıdır.”

Aynur Doğan’ın Kürtçe şarkı söylemesinin engellenmesi Türkiye’nin AB’ye alınması konusunda bir engeldir. Birleşmiş Milletler ve AB koruması var, üstelik herhangi bir hukuki engel yok! Melek Mosso’nun yasaklanması da kadın düşmanı kültürel faşizmdir. Suçtur!

Özdemir İnce’nin yazısı