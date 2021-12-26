Özdemir İnce: Kompozisyon imtihanı yani yazma sınavı

1- 1955 yılı ve öncesinde liselerde Kompozisyon (Yazma Sanatı) diye bir ders varmış ve lise diploması almak için bu dersten sınava girmek ve bir eleştirel deneme metni yazmak gerekiyormuş.

2- O yıl ve öncesinde liselerde Türk edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatı öğretiliyormuş.

3- O yıl ve öncesinde liselerde Behçet Necatigil, Cahit Öztelli gibi, Ziya Arıkan gibi, Aytekin Yakar (**) gibi uzman lise edebiyat öğretmenleri varmış.

4- “Yeni kuşaklar neden Türkçe konuşmayı ve yazmayı bilmiyorlar” sorusunun yanıtı yukarıdaki üç maddede yer almaktadır. (…)

Türkçeyi, Türkçe konuşma ve yazmayı, bilimsel düşünme yöntemlerini 1950’den sonra iktidara gelen sağcı ve karşı devrimci iktidarlar kösteklediler. Mürteciler hemen çemkirmesinler: Osmanlıca halkın dili değildi. Aslında Osmanlıca yazı dilidir, sarayda bile Osmanlıca konuşulmazdı. Türkçe okuma, yazma ve konuşma yeteneği dumura uğrarsa okullarda hiçbir dersi öğretemezsiniz, öğrenemezsiniz. İnsanlarla iletişim kuramazsınız.

Özdemir İnce’nin yazısı