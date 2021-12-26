Özde Güneş: Neden satılmadı buğday, ekmek, un, yağ eskisinden ucuza?

Soruları sorarak başlayalım: Neden satılmadı şeker eskisinden ucuza? Neden satılmadı buğday, ekmek, un, yağ eskisinden ucuza? Halkı şekere, yağa, ekmeğe erişemez hale getiren bu özelleştirmeler, vergi indirimleri kime yaradı? Neden su içerek doyurmaya çalıştı 13 yaşındaki çocuk karnını? Neden adilce erişemiyoruz nitelikli, besleyici gıdaya; üretecek toprağa, tohuma? Neden Kanada’dan alıyoruz mercimeği, Çin’den alıyoruz pirinci, Venezuela’dan peyniri! Çiftçiler gübrenin fiyatını öngöremediği için, toprağa erişemediği için, tohum şirketlere teslim edildiği için, üretimi terk etme noktasına getirildikleri için… Çiftçinin üretimi bırakması artık şaşılacak bir şey olmaktan çıkarak olağanlaştığı için… Kırsal alan ve gıda da bütünüyle özel çıkarlara teslim edildiği için.

Özde Güneş’in yazısı