Özdağ, Erdoğan’ın zaferini Pirus’a benzetti: Kazanırken mağlup oldu

Seçimde millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimlerdeki zaferini ‘Pirus zaferi’ olarak adlandırdı.

Fotoğraf: Zafer Partisi

Pirus zaferi, büyük kayıplar vererek elde edilen bir galibiyeti anlatıyor. Bu durumda kayıpların büyüklüğü zaferi anlamsız kılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), geçici sonuçlara göre Erdoğan’ın yüzde 52’yle yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Seçim sonucunu değerlendiren Zafer Partisi lideri Özdağ, Türkiye’nin zorlu bir sürece girdiğini söyleyerek, şunları dedi:

“Milleti’nin zaferi için Zafer Partisi’ne davet ediyorum. Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır. Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur. Özetle ümitsizliğe yer yok. Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensubu mücadele arkadaşlarım yokluklar içinde verdiğimiz bu mücadele sonunda Türk Milleti’nin Zafer’i ile taçlandıracağız.”