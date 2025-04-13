Tanju Özcan, Rasim Ozan Kütahyalı'yı Bolu'ya davet etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, cumhurbaşkanlığı makamını padişahlık koltuğuna benzeten ve “CHP’ye vermezler” diyen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı’ya şöyle seslendi: “Bolu’da çok güzel bir barınak yaptım, seni orada misafir etmekten mutluluk duyarım.”

Kütahyalı, YouTube’da yayınlanan videoda şunları söylemişti:

“Bugün cumhurbaşkanlığı koltuğu padişahlık koltuğudur. Padişahlık koltuğunu CHP’ye vermezler. Milis gücün mü var, istihbarat gücün mü var, ayrı polisin mi var, jandarman mı var ya da elinde silahlı mücadeleye hazır milyonların mı var?

Hiçbiri yok, bırak devlet gücünü polisi, jandarmayı, istihbarat teşkilatını, orduyu geçtim, Tayyip Erdoğan’a ölümüne bağlı en az 20 milyon insan var. Geçen Devlet Bahçeli açıklama yaptı, ’15 Temmuz’da olandan çok daha kötü olur, ikaz ediyoruz’, dedi.”

Özcan, X’te Kütahyalı’nın konuştuğu videoyu alıntılayarak şunu yazdı:

“Sevgili, Rasim Ozan Kütahyalı Bolu’da çok güzel bir barınak yaptım. Eğer can dostlarımıza zarar vermeyeceğini, kafalarını şişirmeyeceğini taahhüt edersen seni orada misafir etmekten mutluluk duyarım.”