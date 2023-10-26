Ozan Gündoğdu: Uzay vatan enflasyona kurban

TUA’nın bu ödeneğiyle “Ay misyonu” gerçekleştirmesi konunun uzmanlarınca alaya alındı. 2023’e gelindiğinde TUA’ya bu sefer hatrı sayılır bir yatırım bütçesi de verildi. Bu yatırım bütçesiyle birlikte TUA’nın yıllık ödeneği 1 milyar 618 milyon TL’ye çıkarıldı. Artık 97 milyon dolarlık yıllık ödeneğiyle bir Uzay Ajansı kurulmuştu. Bu para sayesinde uluslararası işbirliğiyle Ay’a roket fırlatılacaktı.

2023’ün sonuna gelindi fakat Ay’a gönderilecek roket belli ki başka bahara kaldı. Derken 2024 Bütçesi için hazırlıklara başlandı. Seçim bitmiş, enflasyon patlamış. Bütçe rekor seviyede açık veriyor, vergiler artırılıyordu. 15 Eylül 2023’te yani geçen ay Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayla anladık ki, 2024 ve 2026 arasında yatırım programına yeni proje alınmayacak. Peki ya uzay vatan ne olacaktı? Geçen yıl 1 milyar 618 milyon TL ödenek ayrılan TUA’ya, 2024’te 1 milyar 703 milyon TL ayrıldı. Yıllık enflasyonun yüzde 70’in üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilen bir yılın sonunda, TUA ödeneğindeki artış sadece yüzde 5’ti. Üstelik 3 yıl boyunca, yeni yatırımlar da programa dahil edilemeyecekti. Milli Uzay Projesi enflasyonla mücadeleye kurban gitti.

Ozan Gündoğdu’nun yazısı