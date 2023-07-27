Ozan Gündoğdu: Peki ya dışarıda çalışmak zorunda olanlar?

Türkiye genelinde sıcaklık rekorları kırılıyor. Ülkenin beşte birinin yaşadığı İstanbul’da dün termometreler 38 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. Uzmanlar uyarıyor; “Gerekmedikçe dışarı çıkmayın.” Peki ya dışarıda çalışmak zorunda olanlar?

Emekçi kesimlerin büyük kısmı kapalı ortamlarda mesailerini yapıyorlar. İş yerinde klima varsa ne ala, yoksa gün boyu kan ter içinde çalışma… Fakat bir de mesailerini açık havada, güneşin altında yapanlar var. İnşaatlarımızı bu işçiler yapıyor, sayaçlarımızı bu işçiler okuyor, elektrik, doğalgaz arızalarını bu işçiler onarıyor. Hayat onların sayesinde günlük ritmine kavuşuyor. Bu şekilde çalışmak zorunda olan inşaat ve enerji işçileri en azından öğle izinlerinin yeniden düzenlenmesini, suya erişimin kolaylaştırılmasını istiyor.

Ozan Gündoğdu’nun yazısı