Ozan Gündoğdu: Mehmet Şimşek parayı belki de yanlış yerde arıyor

Şimşek parayı belki de yanlış yerde arıyor. Çünkü, Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP)’nin araştırma dosyaları paranın izini sürerken, Türkiye’nin varlıklı ailelerinin Türkiye dışındaki faaliyetlerini de teşhir ediyor. 11 Ekim’de aralarında The Guardian’ın da bulunduğu 14 uluslararası haber kuruluşunun OCCRP ortaklığıyla yürüttüğü bir araştırma dosyası yayımlandı. Dosyanın adı, “Dominika; Karayip Pasaportları”.

(…)

“Dominika; Karayip Pasaportları” dosyasından öğrendiğimiz kadarıyla, Yıldırım Demirören ve Cavit Çağlar da Dominika’nın altın pasaportunu alıp, Dominika vatandaşı olmuşlar. Bu sayede “sıradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi Avrupa’ya giderken vize krizi yaşamıyorlar” diye düşünülebilir. Fakat zaten bu iki isim ihracatçıya tanınan yeşil pasaport hakkından faydalanabilecek güçte. Yani zaten bir vize sorunu yaşıyor olamazlar. Peki ya neden itibarlı iş insanları Karayip Adaları’ndan vatandaşlık alır? Akıllara off shore avantajları geliyor ama bilemiyoruz.

Ama Oxfam’ın raporundan vergi cennetlerindeki banka hesaplarında 2 trilyon dolar bulunduğunu biliyoruz. Altın pasaportların isimlerini ise ancak Wikileaks, Panama Papers, Pandorra Papers ya da son olarak Dominika sızıntıları sayesinde öğrenebiliyoruz.

Ozan Gündoğdu’nun yazısı