Ozan Gündoğdu: Gıda milliyetçiliği, daha da çok duyacağımız bir terim olacak

Birbirinden farklı nedenlerle de olsa iki ihracat yasağı… Biri Türkiye’nin zeytinyağı ihracatı, diğeri Fildişi Sahilleri’nin kakao ihracatı… Üstelik bu yasaklar ilk değil. Geçen yıl Hindistan’ın palm yağına koyduğu yasakların da etkisiyle Türkiye’de Ayçiçek yağında neler yaşanmıştı, hatırlayın.

Kakao da zeytinyağı gibi bir küresel emtia. Zeytinyağına sıvı altın denirken, kakaoya da siyah altın deniyor. Kakao da tıpkı buğday, pamuk, pirinç, mısır, zeytinyağı gibi borsalarda işlem görüyor. Dolayısıyla kakao fiyatları da temmuzda sert şekilde arttı. 2022 Ağustos’ta 2 bin 300 dolar seviyesinde olan 1 ton kakao, Haziran’da 3 bin doları aştı ve ağustos ayında 3 bin 500 dolara yükseldi. Bu gelişmeler yakın zamanda Türkiye’deki çikolata fiyatlarına da yansıyacaktır.

Tüm bu gelişmeler gıdanın Dünya’da giderek ulusal güvenlik çerçevesinde ele alındığının göstergesi. Pandemiyle birlikte hayatımıza giren gıda milliyetçiliği, iklim krizleriyle birlikte daha da çok duyacağımız bir terim olacak.

Ozan Gündoğdu’nun yazısı