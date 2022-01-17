Oyuncusuna ırkçı saldırıyı gerekçe gösteren futbol takımı sahayı terk etti

Galler’de oynanan bir futbol maçında bir oyuncusu ırkçı saldırıya uğradığı için takımlardan birinin sahayı terk etmesi sonucunda maç yarıda kaldı.

Fotoğraf: BBC

Llanberis FC’nin oyuncularından Ifan Mansoor, kendi sahalarında Meliden FC’yle cumartesi günü oynanan maçın sonuna doğru ırkçı saldırıya uğradığını söyleyince takım olarak stadyumu terk ettiler.

21 yaşındaki kanat oyuncusu Galler Futbol Federasyonu’na şikayette bulunduğunu açıkladı.

Hakeme durumu aktarmaya çalıştığını söyleyen Mansoor, “Sonra benim yerime teknik direktörüm hakemle konuştu ve sahayı terk ettik. Daha önce kimse bana ırkçı bir yaklaşımda bulunmamıştı. Kendimi çok kötü hissettim” dedi.

Beş yaşından beri kulübün oyuncusu olan Mansoor, konunun federasyona intikal etmesinden sonra polisin gelip ifadesine başvuracağını da aktardı.

Şikayetin muhatabı olan Meliden FC, Mansoor’a ırkçı bir söylemde bulunulduğuna dair suçlamayı reddetti ve başlatılan soruşturmada işbirliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı. Kulübün Facebook’taki paylaşımında ırkçılığı kesinlikle kabullenemeyecekleri ve kendilerinin de kulüp içinde konuyu soruşturacağı belirtildi.

Takımların bağlı olduğu Kuzey Galler Sahili Futbol Federasyonu, yaşanalarla ilgili daha ayrıntılı bilgi ve ifadenin kendilerine ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Llanberis FC ise konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmak istemediklerini federasyonun kararını beklediklerini duyurdu.

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