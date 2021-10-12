Oyuncu Özmol: Yaşıyor muyuz, ölüyor muyuz bir karar verin

Sosyal medyada sıkça ‘Öldü‘ paylaşımlarıyla gündeme gelen 45 yaşındaki oyuncu Alpaslan Özmol, bir kez daha hayatta olduğunu duyurdu ve ekledi: “Ben anlamadım, bir çözüm bulmamız lazım. Yaşıyor muyuz, ölüyor muyuz bir karar verin.”

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Özmol şunları söyledi: “Yine ‘öldü’ diye gündeme geldik. Adamı hasta etmeyin, ben ölmedim. Sorun bende mi onlar da mı anlamadım? İlla öleceksek ‘Teşkilat’ dizisinde ölmek isterim. Teklif bekliyorum, öleceksek orada ölelim.“

Yolda kendisini görenlerin şaşırdığını da ekleyen Özmol, şöyle devam etti: “Bazıları beni görünce ‘Sen ölmedin mi?’, ‘Sen öldün’ diye yanıma geliyorlar. Sosyal medya, ufak bir kelimeden bile hemen yola çıkıp, mizah üretiyor. Bundan sıkılmadım, gündeme bile geliyorum. Aslında beni yaşatmaya çalışıyorlar.”