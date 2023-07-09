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Yaramazlara biraz batar!

Oyuncu Melek Şahin ‘işsizlikten’ yakındı: Nedenini öğrenmek istiyorum

Oyuncu Melek Şahin, onlarca dizi ve reklam projesi arasından kendisine hiç teklif gelmemesinden yakınarak “Niçin yer alamadığımı öğrenmek ve sorgulamak istiyorum” dedi.

‘Çocuklar Duymasın’ dizisinde canlandırdığı ‘Emine’ karakteriyle tanınan oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla işsizliğe tepki gösterdi.


Ekonomik zorluk çektiğini anlatan Şahin, “Artık gerçekten isyanlardayım” diyerek yıllardır kendisine iş teklifi gelmemesini şu sözlerle eleştirdi:

*Kiralık evim kentsel dönüşüme girdi ve ben üç katı kira ödeyerek başımı sokacak zar zor bir ev bulabildim. Yaşam koşulları hepimiz için gerçekten çok zor ve artık gerçekten isyanlardayım… TV tarihine damgasını vurmuş bir dizi oyuncusu olmaktan onur duysam da özellikle son beş yıldır reddettiğim işler ve tiyatro hariç onlarca dizi, film, reklam projesi varken niçin yer alamadığımı öğrenmek ve sorgulamak istiyorum.

*Çünkü dört yıl tiyatro oyunculuk okudum. Emek harcadım, mesleğimi çok seviyorum ve paramı da bu şekilde kazanıyorum Çok kırgınım, üzgünüm. İsyanlardayım…

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