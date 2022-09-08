Oyuncu kadrosu ‘yıldızlar geçidi’ gibi: Amsterdam’dan yeni fragman

American Hustle, Silver Linings Playbook ve The Fighter gibi filmlerin yönetmeni David O. Russell’ın zengin oyuncu kadrosuna sahip yeni filmi Amsterdam‘dan ikinci fragman paylaşıldı.

(Soldan sağa) Christian Bale, Margot Robbie, Robert De Niro

Yıllar içinde arkadaşlıklarını pekiştiren bir asker, bir avukat ve bir hemşirenin bir cinayetle suçlanması ve bu cinayetin arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışmalarının etrafında şekillenen Amsterdam, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Yıldızlar geçidini andıran kadroda Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña, Rami Malek ve Robert De Niro yer alıyor.

Hikayesi 1930’lu yıllarda geçen Amsterdam‘ın senaryosununda da yönetmen David O. Russell’ın imzası var. Filmin vizyon tarihi 7 Ekim.