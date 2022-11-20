Oyun esnasında ayakkabısını çıkaran seyirci Kumbaracı50’yi kızdırdı: Bu densizliklerden çok sıkıldık

‘Kumbaracı50’ sahnesinin Twitter adresinden paylaşılan açıklamada, dün akşam sergilenen tiyatro oyunda bir seyircinin ayakkabılarını çıkararak, telefonunu tripoda koyup canlı yayın yapmaya çalıştığı kaydedilerek tepki gösterildi: “Her oyunda yaşadığımız bu tür densizliklerden çok sıkıldık.”

Kumbaracı50 sahnesi. (Fotoğraf: Instagram)

‘Altıdan Sonra Tiyatro’ topluluğunun kurduğu ‘Kumbaracı50’ sahnesinin Twitter adresinden bir seyircinin ‘densizliği’ açıklanarak tepki gösterildi.

Bu tür durumlarla sık sık karşılaşıldığı kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:

*Bu akşam oyunun ikinci perdesi başlarken bir seyirci ayakkabılarını çıkartıp, telefonunu tripota yerleştirip, tripodu sandalyesinin altına gizleyip, canlı yayın açtı. Oyunun yönetmeni salonda olduğu içn tam oyun başlarken bu insana müdahele edip ayakkabılarını giymesini sağlayıp, telefonunu kapattırdı. Başka bir insan da uzunca oyunu çekmekte hiçbir sakınca görmedi.

*Sevgili normal seyirciler; çevrenizde gördüğünüz bu türde ayarsız insanları uyarmakta çekinmeyin her oyunda yaşadığımız bu tür densizliklerden çok sıkıldık.