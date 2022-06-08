Otoyol geçiş noktası değil, fast food restoranı

Fast food zinciri Taco Bell ilk ‘dijital’ restoranını açtı.

ABD’deki Meksika mutfağı fast food zinciri Taco Bell’in Minnesota eyaletinin Brooklyn Park şehrinde açtığı satış noktası, yakın gelecekte hızlı yemek servisi yapan restoranların nasıl dönüşeceği konusunda fikir veriyor.

Taco Bell’in yeni restoranı Fotoğraf: Taco Bell

Restoran yemek yenen bir yerden çok, bir otoyol geçiş noktasını andırıyor. Araçla yaklaşılan sipariş noktasında, tablet üzerinden istenen yiyecek-içecek seçiliyor. En fazla iki dakikada, istediğiniz siparişiniz yemek asansörüyle üst kattan önünüze geliyor.

The Verge’ün haberine göre restoranın tasarımı mobil sipariş düşünülerek yapılmış. Taco Bell başkanı Mike Grams, “ATM makinesinin önünde olduğunuzu düşünün, tek fark, önünüze para yerine taco geliyor” diyor.

Dijitalleşme konusunu önceliklendiren fast food zincirlerinin başında gelen Taco Bell’in bu yeni restoranında kimseyle konuşmadan siparişinizi verip yolunuza devam edebilirsiniz. Ancak ‘insani temas’ı tercih edenler de düşünülmüş. Dileyen siparişini cemakanın arkasında oturan görevliye verebiliyor.