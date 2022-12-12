Otomotivde tek umut ‘seçim ekonomisi’

Otomotivciler, ‘öngörülmesi zor ve belirsizliklerle dolu’ bir yıl olarak tanımladıkları 2023’ü en az hasarla kapatmak için kredi musluklarının açılmasını bekledikleri ilk yarıya odaklanacak.

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Ekonomi gazetesinden Aysel Yücel’e konuşan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, otomotiv sanayisinin sürdürülebilirliği açısından gelecek yıl iç pazarın her zamankinden daha önemli olacağını vurguladı.

Eroldu şunları söyledi: “Küresel ticaret ortamında etki alanımız dışında olan birçok konu var. Küresel raporlar önümüzdeki birkaç yılın da zorlu olacağını öngörüyor. Burada önemli gördüğümüz husus, kendi etki alanımızda olan ülkemizin ekonomi ve dış ticaret politikalarının sanayi faaliyetlerini koruyacak yapıda şekillendirilmesi. Bu dönemi en iyi şekilde geçirmemiz için iç pazarın potansiyelini ortaya çıkaracak ortamın sağlanması önemli.”

‘Fiyatların artış eğilimde olması daha yüksek ihtimal’

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt’sa seçim öncesinde krediye erişim konusunda bir rahatlama beklediklerini söyledi.

Bozkurt, Türkiye’de otomobil fiyatlarının düşmesinin ancak vergilerde bir düzenleme yapılması, döviz kurunun aşağı inmesi ve enflasyonun düşmesiyle mümkün olabileceğini vurgulayarak “Bu konulardaki gelişmeler biraz aleyhimize işliyor. Fiyatların artış eğiliminde olması daha yüksek bir ihtimal” dedi.