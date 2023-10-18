Otomotiv şirketinden temettü kararı

Doğuş Otomotiv, hissedarlarına temettü (kar payı) dağıtacak.

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Borsadaki birçok şirket, elde ettiği kârı hisse sahipleriyle paylaşıyor. Buna ‘temettü ödemesi’ deniyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapan Doğuş Otomotiv, hissedarlarına temettü dağıtma kararı aldığını duyurdu.

Temettü dağıtımı 28 Kasım’da yapılacakken hisse başına net 5,1136362 lira ödenecek.

Şirket, açıklamasında şunları kaydetti: “Kar dağıtım politikamıza uygun şekilde ‘karlılık ve finansal yapımız dikkatte alınarak, pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerinin karşılaması, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kar payı dağıtımı ilkemizin devamını temin bakımından’ bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan net 1.250.000.000 TL’nin ortaklarımıza payları oranında nakden dağıtılmasına ve kar payı ödemelerine 24 Kasım 2023 tarihi itibarıyla başlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi genel kurulun onayına sunulacaktır.”