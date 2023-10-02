Ekim 2023’te borsada işlem gören 11 şirket, hissedarlarına temettü (kar payı) dağıtacak. Borsadaki birçok şirket, elde ettiği kârı hisse sahipleriyle paylaşıyor. Buna ‘temettü ödemesi’ deniyor. halkaarz.net’in derlediği bilgilere göre, bu ay içinde hissedarlarına temettü dağıtacak şirketler şöyle: Bu ay temettü dağıtacak şirketler Çok okunanBu yaşta liderlik yapılır mı! Çok okunanTuvalete zor mu yetişiyorsunuz, suç mesanede değil beyinde! Çok […]