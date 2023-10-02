Bu ay temettü dağıtacak şirketler

Ekim 2023’te borsada işlem gören 11 şirket, hissedarlarına temettü (kar payı) dağıtacak.
Borsadaki birçok şirket, elde ettiği kârı hisse sahipleriyle paylaşıyor. Buna ‘temettü ödemesi’ deniyor.
halkaarz.net’in derlediği bilgilere göre, bu ay içinde hissedarlarına temettü dağıtacak şirketler şöyle:
- Park Elektrik Üretim (PRKME)
- Bizim Toptan Satış Mağazaları (BIZIM)
- Platform Turizm (PLTUR)
- Duran Doğan (DURDO)
- Yükselen Çelik (YKSLN)
- Makim Makina (MAKIM)
- Vakıf Menkul Kıymet (VKFYO)
- Gür-Sel Turizm (GRSEL)
- Osmanlı Yatırım (OSMEN)
- SDT Uzay (SDTTR)
- Özsu Balık (OZSUB)