Otomobil denize düştü: Bir kişi öldü, sürücü yaralandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denize düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, alkollü olduğu belirlenen sürücü yaralandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre, Akyarlar Mahallesi’ndeki Bankev Sitesi’nde ilerleyen S.K’nin kullandığı 35 NKK 10 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak denize düştü.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, otomobilin üzerine çıkarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bodrum’da denize düşen araçtaki 1 kişi öldü, sürücü yaralandı

Ekipler gelene kadar kendi çabasıyla araçtan çıkabilen Saadettin Sabırlı (19), sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil ise bölgeye sevk edilen vinç ve dalgıç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Aracın çıkarılması sırasında jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede güvenlik tedbiri aldı.

160 promil alkollü olduğu belirlenen S.K, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Site sakinlerinden Mehmet Sığınır, otomobilin site duvarlarına çarparak kayalıklardan denize düştüğünü söyledi.