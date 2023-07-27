‘Otomatik Portakal’dan rap müzikali: Kadroda Şanışer de var

‘Otomatik Portakal’, rap şarkıcılarını 18 kişilik koroyla sahnede buluşturuyor. Müzikal, 28 Eylül’de Zorlu PSM’de sahnelenecek.

Fotoğraf: Erdal Beşikçioğlu (solda), Şanışer

Anthony Burgess tarafından 1962’de yazılan ve Stanley Kubrick tarafından 1971’de sinemaya uyarlanan ‘Otomatik Portakal’, rap müzikali olarak seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Elvin ve Erdal Beşikçioğlu’nun birlikte uyarlayıp yönetmenliğini üstlendiği müzikalin başrolünde Şanışer sahne ismiyle tanınan Sarp Palaur yer alacak.

Otomatik Portakal için şarkı bestelediler

Alex karakterini canlandıracak Şanışer’e Sokrat St (Samet Gönüllü), Ados (Adem Oslu), Kamufle (Basri Fırat Bayraktar), Redo (Burak Kaya) ve Müjde Kızılkan gibi şarkıcılar eşlik edecek.

Müzisyenler, oyunculuk ve dans performanslarının yanında Otomatik Portakal için besteledikleri yeni şarkılarıyla da rap müzik deneyimi yaşatacak.

Müzikalin yönetmen yardımcısı Selin Tekman ve Fatih Sönmez. Koreografisi Tan Temel ve Evrim Akyay, ışık tasarımı Yakup Çartık, dekor tasarımı Barış Dinçel, kostüm tasarımı Eylül Gürcan, video mapping Can Akyürek, afiş tasarımı ise Hande Şiri’ye ait.