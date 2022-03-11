Otobüs şoförü, anneleri Türkiye’de olan dört çocuğu Ukrayna’dan getirdi

Ukrayna’da savaşın ortasında kalan dört kardeş, işgal öncesinde tatil için geldiği Antalya’dan dönemeyen annelerine kavuşmaları için Türk otobüs şoförü tarafından Türkiye’ye getirildi.

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AA’nın haberine göre anneleri Türkiye’deyken Harkov kentinde Alzheimer hastası dede ve anneanneleriyle kalan, beş ila 12 yaşlarındaki kardeşler evleri bombalanınca bir süre sığınakta barındı.

Daha sonra dede, anneanne ve çocuklar ülkeden ayrılmak için Lviv’deki tren istasyonuna gitti. Tahliye için bölgede bulunan otobüs şoförü Beyhan Antepli, istasyonda ağlayan çocukları gördü. Çocukların dede ve anneannesi, Antepli’nin temasa geçtiği Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden torunlarının kızlarıyla buluşturulmasını istedi.

Antepli, dört kız çocuğunu otobüsle tahliye edilen diğer Türk vatandaşlarıyla Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye getirdi.

Çocuklar önce İstanbul’a oradan da Antalya’ya giderek annelerine kavuşacak.

4,5 gündür yoldalarmış

Antepli, tren istasyonunda küçük kızların ağlamasından çok etkilendiğini, onların yanındaki dedenin ve büyükannenin ne yapacaklarını bilmediğini aktararak şöyle devam etti: “Tren istasyonunda dört ufak çocuğu ağlarken görünce ister istemez yardımcı olmak istedim. Dedesi rahatsızdı, Alzheimer hastasıymış, anneanne de çok yaşlı ve yorgundu. Dışişleri Bakanlığı’nı aradım, hemen yardımcı oldular, Türkiye’ye kadar getirdim. İnşallah çocukları annelerine kavuşturacağız. Çocuklar 4,5 gündür yoldalarmış istasyonda karşılaştığımda, iki gün de bizim Edirne’ye kadarki yolculuğumuz sürdü. Biraz da İstanbul ve Antalya yolculuğu sürecek, gerçekten perişan olmuşlar ama anneleriyle kavuşmalarına değecek inşallah.”

Çocukların annesiyle iletişim halinde olduğunu, annenin çocuklarını Antalya’da karşılayacağını belirten Antepli sığınakta karanlıkta kalmaktan çok etkilendiklerini anlattı.