Oteliyle karıştırdığı parlamento sarayına girdi; tutuklandı

Romanya’nın başkenti Bükreş’te, oteliyle karıştırıp iki meclise de ev sahipliği yapan parlamento sarayına giren İrlanda vatandaşı tutuklandı.

Fotoğraf: Romania TV

1984-1997 yılları arasında inşa edilen, 365 bin metrekarelik alanı kaplayan sarayı oteliyle karıştıran adam üçüncü kata ulaştığında güvenlik tarafından fark edildi.

Kaçmaya çalışarak bahçedeki parmaklıkların üzerinden atladı ancak yakalandı. Polis sorgusunda, arkdadaşlarıyla buluştuğunu, sarhoş olduğunu ve otele dönmeye karar verdiğini söyleyerek saraya nasıl girdiğini hatırlamadığını anlattı.

Polisten yapılan açıklamada da İrlanda vatandaşının nasıl içeri girmeyi başardığının netlik kazamadığı, araştırıldığı ve soruşturma açıldığı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Yapımında 700 bin ton çelik ve bronz, 3 bin 500 ton kristal, 1 milyon metreküp mermer kullanılan parlamento sarayı, Guinness Rekorlar Kitabı’na göre dünyanın ağır binası.