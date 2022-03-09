ÖSYM: Testi pozitif çıkan adaylar özel salonda sınava girecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Covid-19 testi pozitif olan adayların sonuçlarını gösteren raporla virüsü taşıyanlar için ayrılan yedek salonlarda sınava girebileceğini açıkladı.

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ÖSYM’nin internet sitesindeki açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrultusunda HES Kodu uygulamasına son verilmesi dolayısıyla sınavlara yönelik başvurularda da adaylardan HES kodu bilgisi alınmadığı kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Bu kapsamda, başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan sınavlarda, sınav günü Covid-19 pozitif durumu devam eden adayların, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nden edinecekleri Covid-19 pozitif durumlarını bildirir karekodlu laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adayların, sınav binasında sadece Covid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır.”