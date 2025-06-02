Osmanlı padişahları ve saraya ait 189 eser satışa çıkıyor

Osmanlı padişahları ve saray erkanına ait 189 eser, Müzelik Eserler Müzayedesi’nde 15 Haziran’da satışa çıkıyor.
Arthill Müzecilik’in açıklamasına göre müzayede, The Ritz-Carlton Süzer Plaza S2 katındaki ‘Arthill Event Hall’de canlı ve çevrimiçi olarak yapılacak.
Emsalleri müze ve saray koleksiyonlarında yer alan saray işi 189 eser, teklif usulüyle satılacak.
Müzayedeye çıkacak eserlerden bazıları şunlar:
- Sultan 2’nci Abdülhamid’in tuğralı sorguç broşu
- Mustafa Nuri Paşa’nın ‘Galata Köprüsü ve Şirket-i Hayriye Vapuru’
- Ivan Konstantinovich Aivazovsky’nin ‘Atelier Aivazovsky’
- Hoca Ali Rıza’nın ‘Fıstık Ağaçları Altında Dervişlerin Sohbeti’ eserleri
- Sultan 2’nci Abdülhamid fermanı
- Sultan 2’nci Mahmud Han beratı
- Sultan 2’nci Mahmud Han’ın saray işi altın kakma palası
- Osmanlı hanedanına ve saray yüksek erkanına ait saray işi eserler
- Osmanlı sultanları için özel yapılmış çeşitli eşyalar
Müzayede gününe kadar Arthill Gallery’yi ziyaret ederek eserleri incelenebilir. Müzayedenin kataloğuna ‘www.arthill.com.tr’ adresinden erişilebiliyor ve eserlere önceden teklif verilebiliyor.
Açık arttırma usulüyle gerçekleşecek etkinlik 15.00’te başlayacak. Müzayedeye web sitesi ve uygulama üzerinden çevrimiçi de katılıma açık olacak.