Osmanlı padişahları ve saraya ait 189 eser satışa çıkıyor

Osmanlı padişahları ve saray erkanına ait 189 eser, Müzelik Eserler Müzayedesi’nde 15 Haziran’da satışa çıkıyor.

Fotoğraflar: Arthill

Arthill Müzecilik’in açıklamasına göre müzayede, The Ritz-Carlton Süzer Plaza S2 katındaki ‘Arthill Event Hall’de canlı ve çevrimiçi olarak yapılacak.

Emsalleri müze ve saray koleksiyonlarında yer alan saray işi 189 eser, teklif usulüyle satılacak.

Müzayedeye çıkacak eserlerden bazıları şunlar:

Sultan 2’nci Abdülhamid’in tuğralı sorguç broşu

Mustafa Nuri Paşa’nın ‘Galata Köprüsü ve Şirket-i Hayriye Vapuru’

Ivan Konstantinovich Aivazovsky’nin ‘Atelier Aivazovsky’

Hoca Ali Rıza’nın ‘Fıstık Ağaçları Altında Dervişlerin Sohbeti’ eserleri

Sultan 2’nci Abdülhamid fermanı

Sultan 2’nci Mahmud Han beratı

Sultan 2’nci Mahmud Han’ın saray işi altın kakma palası

Osmanlı hanedanına ve saray yüksek erkanına ait saray işi eserler

Osmanlı sultanları için özel yapılmış çeşitli eşyalar

‘Galata Köprüsü ve Şirket-i Hayriye Vapuru’. Fotoğraf: Arthill

Müzayede gününe kadar Arthill Gallery’yi ziyaret ederek eserleri incelenebilir. Müzayedenin kataloğuna ‘www.arthill.com.tr’ adresinden erişilebiliyor ve eserlere önceden teklif verilebiliyor.

Açık arttırma usulüyle gerçekleşecek etkinlik 15.00’te başlayacak. Müzayedeye web sitesi ve uygulama üzerinden çevrimiçi de katılıma açık olacak.