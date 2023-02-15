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Yaramazlara biraz batar!

Osmaniye’de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin dört kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de, yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden dördü tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Osmaniye başsavcılığından alınan bilgiye göre, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye’de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma devam ediyor.


Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden işlemleri tamamlanan 11’i adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan dördü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan yedi şüpheliden dördü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Üç zanlının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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