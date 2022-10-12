Osman Ulagay: Doların hızlı tırmanışı küresel duraklamaya yol açacak

Putin’in Ukrayna’daki ulusal direnişin gücünü ve Batı dünyasının Ukrayna’ya sağladığı desteğin yaygınlığını doğru hesaplamadığı anlaşılıyor. Buna karşılık Ukrayna savaşının, küresel ekonominin Covid -19 travmasından çıkma sürecinde yaşaması olası sorunları ağırlaştıran bir etki yaptığını kabul etmemiz gerekiyor.

Bu hafta Washington’da yapılmakta olan IMF-Dünya Bankası yıllık toplantılarında ortaya konan tablo hiç iç açıcı değil. Rusya-Ukrayna savaşının enflasyonu besleyen etkilerinin de gündeme geldiği ortamda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tırmanan enflasyonu frenlemek için uzunca bir süre direndikten sonra faizleri hızla artırmak zorunda kalması ve ABD dolarının hızlı bir tırmanışa geçmesi küresel ekonomide ciddi bir yavaşlamaya, duraklamaya hatta gerilemeye yol açacak gibi görünüyor. Bunun sonucunda dünya ekonomisinin bir “stagflasyon”a gireceğini ileri sürenler de var.

Osman Ulagay’ın yazısı