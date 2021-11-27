Osman Müftüoğlu: Test yaptırmadan ‘Bende insülin direnci var mı?’ sorusuna yanıt arıyorsanız…

Eğer laboratuvar testi yaptırmadan “Bende insülin direnci var mı?” sorusuna yanıt arıyorsanız, “BEL ÇEVRENİZİ ÖLÇMENİZ”in de yeterli olabileceğini bir kenara not edin. Göbek hizasından ölçülen bel çevresi rakamlarının kadınlarda 85, erkeklerde 95 cm’yi geçmemesi gerekiyor. Bu rakamın kadınlarda 88, erkeklerde 100’ü geçmesi durumunda insülin direncinin varlığı neredeyse kesinleşiyor.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı