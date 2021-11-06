Osman Müftüoğlu: Pek çok ölümcül kanser türü, çok erken dönemde yakalanabilecek

Dünyanın en önemli sağlık merkezlerinden biri kabul edilen, sadece teşhis ve tedavideki başarılarıyla değil, sağlık alanındaki araştırmalarıyla da ünlenen Mayo Clinic’ten yapılan yeni bir açıklamada “yeni, güvenli ve aynı anda 50 ayrı kanseri tarayıp teşhis edebilen mükemmel bir KANSER TARAMA TESTİNİN yakında hizmete gireceği” açıklandı.

Bilindiği gibi kanserde erken teşhis çok önemli bir nokta. Teşhis ne kadar erken konulursa tedavinin başarısı o oranda yükseliyor. Erken teşhis için bugüne kadar elimizde oldukça sınırlı alternatifler vardı: Radyolojik (Bunlara direkt grafiler, tomografiler, ultrasonografiler, MRI ve PET dahildir) incelemeler, kan analizleri (tümör ‘marker’ları/işaretleri ve benzeri biyokimyasal analizler) ve bazen de genetik tetkikler. ABD merkezli Mayo Clinic’ten birkaç gün önce yapılan yeni bir duyuru, bu konuda da önümüzdeki günlerde “ezber bozan gelişmelere” şahit olabileceğimizi gösteriyor. Açıklamaya bakılırsa “sadece basit bir kan testi” ile 50’den fazla kanserin erken teşhisi hem de yüzde 1’den daha az bir hata ile mümkün olabilecek. Kısacası bu yeni test sayesinde canımızı yakan pek çok önemli ve ölümcül kanser türü, hastalığın çok erken dönemlerinde bile yakalanabilecek.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı