Diken

Yaramazlara biraz batar!

Osman Müftüoğlu: Kimse ‘Sonbaharda bu iş biter’ diye düşünmesin

Kimse kimseyi boşuna heveslendirmesin. Hiç kimse de “Sonbaharda bu iş biter, maskeler en geç eylül ortasında iner!” diye de düşünmesin. Tabii ki aşılamada toplum bağışıklığına yetecek rakamlara ulaştığımızda çok ama çok daha fazla rahatlayacağız. Tabii ki o rakamları elde ettiğimizde daha çok buluşacak, daha çok ve sık konuşacak, hasret gidereceğiz. Ama bilelim ki “maskesiz sohbetler” yalnızca açık havada ve yine mesafe kuralı gündemde tutularak yapılabilecek. “Maskeler çöpe” diye bağırıp havaya zıplama zamanına gelince… O zamanı henüz bilmiyoruz ama “2022 başından önce pek mümkün değil” notunu da düşüyoruz.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı

Reklam

SON HABERLER

Sirenler çalıyor: Dolar 8,60’ın altına inmekte zorlanıyor

Dolar/TL kuru 8,80 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Liranın yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 15’i aştı. Doların dün geceki ani yükseliş sonrası 8,60’ın altına inmekte zorlanması ise yeni zirvelere yelken açmasına neden olabilir.

Tek kişilik pandemi yönetimi

Başarısını, en zayıfının refahıyla değil, en güçlüsünün iktidarıyla ölçen bu rejim için nihai amaca ulaşılmış oldu.

RTÜK tespiti: Erdoğan cinsiyetçilik yapmamış

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rize’de protesto edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik sözlerinin eleştirildiği gerekçesiyle Halk TV’ye ve 15 Temmuz açıklamaları sebebiyle KRT TV’ye ceza kesti.