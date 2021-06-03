Osman Müftüoğlu: Kimse ‘Sonbaharda bu iş biter’ diye düşünmesin

Kimse kimseyi boşuna heveslendirmesin. Hiç kimse de “Sonbaharda bu iş biter, maskeler en geç eylül ortasında iner!” diye de düşünmesin. Tabii ki aşılamada toplum bağışıklığına yetecek rakamlara ulaştığımızda çok ama çok daha fazla rahatlayacağız. Tabii ki o rakamları elde ettiğimizde daha çok buluşacak, daha çok ve sık konuşacak, hasret gidereceğiz. Ama bilelim ki “maskesiz sohbetler” yalnızca açık havada ve yine mesafe kuralı gündemde tutularak yapılabilecek. “Maskeler çöpe” diye bağırıp havaya zıplama zamanına gelince… O zamanı henüz bilmiyoruz ama “2022 başından önce pek mümkün değil” notunu da düşüyoruz.
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