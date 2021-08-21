Osman Müftüoğlu: Daha sağlıklı yaşlanmanın en önemli anahtarları

David Sinclair de yaşlanmayı geciktirme, sağlıklı yaşlanma ve uzun ömür konularına meraklı bir genetikçi. 1999 yılından beri çalışmalarını Harvard Üniversitesi’nde sürdürüyor. Önümüzdeki yazılarda da bahsedeceğim çok önemli araştırmalara imzalar atan farklı bir biliminsanı. Dr. Sinclair “Neden yaşlanıyoruz?” sorusunun cevabını “İNSAN DOĞASININ FABRİKA AYARLARINDA” arıyor. Ona göre,

1. 3 öğün yerine 2 hatta 1 öğün yemek.

2. Aşırı beslenmeden kaçınıp, yaş ilerledikçe yiyecek miktarına kısıtlama getirmek.

3. Düzenli ve dozu bir ölçüde zorlayıcı olabilen egzersizler yapmak.

4. Ani sıcaklık değişikliklerine maruz kalmak daha sağlıklı yaşlanmanın en önemli anahtarları.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı